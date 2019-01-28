У обвиненного в насилии и убитого XXXTentacion родился сын

Дженезис Санчес, девушка убитого летом 2018 года рэпера XXXTentacion (Джасей Дуэйн Онфрой), родила сына спустя семь месяцев после смерти отца. Об этом стало известно из Instagram XXXTentacion, который ведет его мать Клеопатра Бернард.

Ребенок родился 27 января. Его назвали Гекьюм Онфрой. Портал TMZ сообщает, что имя выбирал сам рэпер. Гекьюм происходит от слова, которое XXXTentacion придумал при жизни. По задумке отца, оно означает «другое состояние» или новая «вселенная мысли».

В июне 2018 года Бернард опубликовала снимок УЗИ с подписью: «Он оставил нам последний подарок».

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О смерти 20-летнего рэпера стало известно 18 июня прошлого года. В то время пока музыкант находился в своей машине, двое вооруженных людей напали на него. Один из нападавших выстрелил в XXXTentacion из пистолета. Онфрой умер в больнице от ранения, перед этим впав в кому.

В 2016 году Айяла, с которой на тот момент встречался XXXTentacion, заявила в полицию, что рэпер избивал ее. По ее словам, она была беременна. Информацию о беременности позже опровергали некоторые источники. Известно, что ребенок не родился.

За год до смерти Онфрой признался своим друзьям в насилии в отношении девяти человек, в том числе над девушкой. XXXTentacion на аудио рассказал о том, что начал избивать Айялу из-за подозрений в измене. «Я устроил ей бойню, потому что она совершила ошибку. И после этого пошло-поехало. Сейчас она боится. Эта девушка боится за свою жизнь. И я ее понимаю», — признался рэпер.

По итогам 2018 года музыканты XXXTentacion, Дрейк и Post Malone стали самыми прослушиваемыми исполнителями сервиса Spotify.

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