Культура
 
Последние новости
Раскрыты новые подробности убийства главы ДНР
Девушка два года чувствовала себя пьяной из-за редкой болезни
Росгвардейцы станут следить за водителями вместе с ГИБДД
Гавайи начали уходить под воду
Телеведущая сравнила материнство с наездом автобуса
Названы сроки выселения «Дома-2»
Европейских популистов сравнили с Гитлером
Хоккеист принес команде победу после сольного прохода
США объяснили порядок введения санкций против России
Мальчик позвал 32 одноклассника на день рождения и остался в одиночестве
Новости партнеров

Найдено признание убитого XXXTentacion в насилии и зверствах над девятью людьми

Перейти в «Мою Ленту»

Рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, более известный под псевдонимом XXXTentacion, за год до смерти признался своим друзьям в насилии над девушкой и еще восемью людьми. Секретную аудиозапись опубликовал Pitchfork.

27-минутная запись поступила в прокуратуру округа Майами-Дейд в штате Флорида. По данным издания, и сторона обвинения, и сторона защиты рассматривали ее как доказательство вины артиста в преступлениях.

XXXTentacion на аудио рассказывает о том, что начал избивать свою девушку из-за подозрений в измене.

«Я устроил ей бойню, потому что она совершила ошибку. И после этого пошло-поехало. Сейчас она боится. Эта девушка боится за свою жизнь. И я ее понимаю», — говорит рэпер.

Исполнитель также уточняет, что напал с ножом на восемь человек, а не на трех, как писали газеты.

О гибели 20-летнего XXXTentacion стало известно 18 июня. Он умер в больнице от тяжелого ранения, перед этим впав в кому. После смерти все уголовные дела против рэпера были закрыты.

В 2016 году Женева Айяла, с которой на тот момент встречался XXXTentacion, заявила в полицию, что рэпер избивал ее. По ее словам, она была беременна. Информацию о беременности позже опровергали некоторые источники. Известно, что ребенок не родился. Рэпера арестовали в октябре 2016-го, он отрицал все обвинения. Суд по делу так и не состоялся из-за его смерти.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
XXXTentacion Confessed to Domestic Abuse and Other Violent Crimes in Newly Obtained Secret Recording
Вышел посмертный клип рэпера XXXTentacion
Опубликовано видео убийства рэпера XXXTentacion
Девушка убитого рэпера XXXTentacion оказалась беременной
Другие материалы рубрики
Культура00:08Сегодня
Венедикт Ерофеев

«Его знаменитый алкоголизм был экспериментом»

Вся правда о жизни Венички Ерофеева и его автора
14:16Сегодня

Учитель наказал не смотревшего «Движение вверх» школьника-сироту

13:4022 октября

На крыше в Москве пройдет фестиваль Life and Death

12:00Сегодня

Мединский не глядя определил «глупость» фильма о блокадном Ленинграде

Культура00:0320 октября

Всех святых выноси

Кино недели: новый «Хэллоуин», закат Европы и «Русское краткое»
20:1521 октября

Концертный директор Аниты Цой рассказал о ее диагнозе

12:53Сегодня

Шнуров выложил фото новой жены

05:04Сегодня

Лобода попала в больницу из-за проблем с почками

Культура00:0319 октября
Александр Галич

«Мы чувствовали на себе гэбэшный глаз»

Как травили Александра Галича перед изгнанием из СССР
13:0919 октября

Автор «Синего тумана» и «Не сыпь мне соль на рану» госпитализирован

10:34Сегодня

Умер автор песен Киркорова

20:0023 октября

Запрещенный в России фильм выдвинули на европейский «Оскар»

Россия
Операция «Кооперация»
Они делали деньги еще до появления олигархов и добили экономику СССР
«Угроза мировому православию»
 
«Шла политическая бодяга»
В 90-х он написал главный документ страны. Теперь нашлись желающие его изменить
«Они сдохнут, даже не успев раскаяться»
Путин назвал врагов, рассказал о смерти за Отечество и отсутствии страха
Саратовские мажоры «задали жару как в Need for Speed» и сняли это на видео
Воспитатели детских садов стали получать еще меньше после майских указов
Кремль отреагировал на желание Трампа начать гонку вооружений
Все материалы
Мир
Победителей не будет
Америка начинает новую ядерную гонку. Чего бояться России?
Россия пригрозила Польше
Мусульман осудили за нападение на мусульман в мечети
Россию назвали гарантом безопасности Израиля
НАТО вступилась за США в вопросе о ракетном договоре
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев и президент Египта Гамаль Абдель Насер в Луксоре, май 1964 года«На всех Насер»
Диктаторы Египта любили Гитлера и предавали Москву
Мухаммад бин Салман Аль СаудПринц крови
Он убивает родных, тратит миллиарды и скоро станет королем
Все материалы
Бывший СССР
За длинным евро
Прибалты едут на Запад работать, а попадают в рабство. Их бьют и травят собаками
«Мы должны победить мафиозные группировки»
Год назад в Грузии убили школьников. Следствие обернулось политическим скандалом
Заря незалежности
Как в 90-е украинские националисты создали партию, церковь и штурмовые отряды
Киев рассмотрел в Донбассе опасность для Австралии
Раскрыты новые подробности убийства главы ДНР
На Западной Украине вспыхнула эпидемия кори
В Киеве устроили цыганский погром
Все материалы
Экономика
Дави и тряси
Коллекторы все еще выбивают из россиян миллиарды. Законы не помогают
«Батареи не греют, в квартирах холодно!»
Проблемы изношенного теплоснабжения Кузбасса обсудили на круглом столе
Игра в танчики
Америка, Россия и Китай тратят на армию миллиарды. Кто делает это правильней?
На Украине определили дальнейшую судьбу цен на газ
Россиян приучат к дешевому отечественному вину
Потанин анонсировал запуск криптовалюты
ЦБ захотел снизить ставки по кредитам
Все материалы
Силовые структуры
«От предсмертных записок избавляются на раз»
Полицейские в России все чаще кончают с собой. Что их к этому толкает?
«Данные из соцсетей могут обеспечить алиби»
Они вычисляют преступников и спасают невиновных. Ум — их главное оружие
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
В московском зоопарке опять нашли человеческие кости
Росгвардия решила найти в интернете стрелка на БТР
Керченский стрелок изучал по книгам химию и пиротехнику
Умершего шесть лет назад российского водителя наказали за пьяную езду
Все материалы
Наука и техника
Дорогой друг
На что способен самый дешевый телефон Apple: обзор iPhone Xr
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Нечистая сила
Мужики пошли стрелять в лес, но что-то пошло не так — Call of Duty: Black Ops 4
Пускам «Союзов» помешал российский закон
Предсказано существование экзотических «частиц» размером со звезду
«Роскосмос» провалил расследование аварии «Союза»
В России нашли способ гарантированного уничтожения США
Все материалы
Спорт
Корона давит
«Реал» без Роналду и побед бесит фанатов. Виноват тренер?
Баскетболист нокаутировал соперника за заброшенный мяч
Японская бегунья повредила ногу и финишировала на стертых до крови коленях
Друг Макгрегора поставил ультиматум UFC ради боя с другом Нурмагомедова
Макгрегору посоветовали заткнуться и начать торговать спиртным
«Реал» захотел вернуть Моуринью
Названы причины конфликта Нурмагомедова и Макгрегора
Все материалы
Культура
Венедикт Ерофеев«Его знаменитый алкоголизм был экспериментом»
Вся правда о жизни Венички Ерофеева и его автора
Всех святых выноси
Кино недели: новый «Хэллоуин», закат Европы и «Русское краткое»
Посетители выставки «Архип Куинджи» в Третьяковской галерее«Оскорблял традиционные святыни»
Он любил поэкспериментировать с химикатами и придумал концептуализм
Учитель наказал не смотревшего «Движение вверх» школьника-сироту
Найдено признание убитого XXXTentacion в насилии и зверствах над девятью людьми
Мединский не глядя определил «глупость» фильма о блокадном Ленинграде
Шнуров выложил фото новой жены
Все материалы
Интернет и СМИ
«Принесите мне голову этого пса»
Тело саудовского журналиста нашли, но не показали. Загадок в деле все больше
Приложение Google разорило пользователей
Актер пришел на ток-шоу в шлепанцах и разъярил зрителей
Обнаружено тело убитого саудовского журналиста
Телефоны разведчиков нашлись на странных неработающих сайтах
Верховная Рада превратилась в «ЗРаду» на картах Google
Репортеру прилетел мяч в голову в прямом эфире
Все материалы
Ценности
МадоннаСердцеедки
Самые сексуальные, дерзкие и богатые женщины 1980-х
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Меченые
Как выглядят самые жестокие и опасные бандиты Латинской Америки
Внешность модели Vogue разъярила фанатов
Кейт Миддлтон встретила короля Нидерландов в «худшем платье в своей жизни»
Инвалидное кресло Стивена Хокинга уйдет с молотка
Бюстгальтер из ежей разъярил защитников животных
Все материалы
Путешествия
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Замуж за устрицу
Россиянка поехала на юг Китая и очутилась в раю
Россиянин лишился ноги в результате ЧП в римском метро
В Китае построят второй «Титаник»
Россияне пострадали при аварии эскалатора в римском метро
Стало известно о состоянии раненных в римском метро россиян
Все материалы
Из жизни
Королева Монако
Главу могущественной семьи убили ради денег. Виновника искали четыре года
Тяжелая рука
Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Похитители «Рождества»
Они 49 лет шли по кровавому следу самой громкой кражи века. Развязка уже близко
Разыгран самый большой джекпот за всю историю США в 1,6 миллиарда долларов
Невеста тайно откормила сестер к своей свадьбе
У китаянки перестали гнуться пальцы из-за злоупотребления телефоном
Раскрыт секрет изменения внешности агентов ЦРУ
Все материалы
Четырехкрылые «Жуки»
История о том, почему Volkswagen так и не выпустил четырехдверный народный автомобиль
Гонки в миниатюре
Японский художник создает мир для игрушечных машинок
Итоги теста Mercedes-AMG GLC 63 S
Мы провели месяц с одним из самых быстрых и дорогих в эксплуатации кроссоверов
Сумасшедшие автомобильные опции
Кофеварка и встроенные часы за 150 000 евро в качестве дополнительного оборудования
Toyota RAV4 получила спецверсию в честь своего 25-летия
Skoda раскрыла подробности о новом хэтчбеке Scala
Стали известны российские цены на кросс-купе Audi Q8
Все материалы
Дом
La FabricaНичего святого
Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
Все сложно
Умные дома разоряют россиян и портят им жизнь
Грядушка или очкуры
Выживешь ли ты за МКАД? Пройди тест и узнай
Самое страшное здание Москвы начали сносить
Подорожавшую ипотеку пообещали компенсировать скидками
В Москве построят стеклянный мост
Самая дорогая дача Москвы куплена неизвестными за семь миллионов евро
Все материалы