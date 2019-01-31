Культура
 
Последние новости
Раскрыты подробности о квартире главы «Газпрома» за миллиард
Увлеченный поисками интернета геймер свалился с балкона и умер
Болгария присоединится к газопроводу в обход Украины
Москвичам посоветовали вооружиться поролоном и «шипованными» палками 
Найдена загадочная древняя рукопись о Короле Артуре
Google призналась в тайных платежах пользователям
Пьяные россияне бросили ребенка в горящую печь и оставили умирать
Тренер Емельяненко учуял завершение карьеры россиянина
Третьяковский вор похитил картину ради встречи с Путиным
Арестанта в «Лефортово» захотели наказать за портрет Путина
Новости партнеров

Обвиненный в рэкете Tekashi69 сдал сообщников под угрозой пожизненного срока

Перейти в «Мою Ленту»
Tekashi69

Находящийся в тюрьме американский хип-хоп-исполнитель Даниэль Эрнандес, известный как Tekashi 6ix9ine, сдал троих сообщников федеральным властям. Об этом сообщает портал TMZ.

Отмечается, что ради смягчения наказания он решил пойти на сделку со следствием и рассказал, кто причастен к вооруженному нападению на музыканта Chief Keef, которое произошло летом 2018 года. По словам Эрнандеса, стрельбу устроил рэпер Kooda B, позднее получивший за организацию покушения десять тысяч долларов.

Перед судом также предстанут Энтони Эллисон и Денард Батлер, которые, по данным портала, тоже связаны с преступлениями Tekashi 6ix9ine. О том, какие обвинения им планируют выдвинуть, пока не сообщается.

Осенью 2018 года 22-летнего Даниэля Эрнандеса задержала полиция. Ему предъявили шесть обвинений, среди которых незаконное владение оружием и рэкет. По данным прокуроров, рэпер также входит в уличную банду Nine Trey Bloods. Музыканту грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Tekashi69 3 Associates Indicted 1 Allegedly Tied to Chief Keef Shooting
Tekashi69 обвинили в вооруженном нападении и пригрозили пожизненным заключением
На американского рэпера 6ix9ine напали в Москве
«Неприкасаемого» рэпера Tekashi69 избили и похитили вооруженные грабители
Другие материалы рубрики
Культура00:03Сегодня

Бог не умер, он в депрессии

Секс-зависимость, супергерои-инвалиды и ангелы-лузеры — главные сериалы месяца
01:51Сегодня

Полиция отказалась от подарка рэпера Хаски

16:45Сегодня

Миссандея из «Игры престолов» пообещала торжество справедливости в финале шоу

15:33Сегодня

Обвиненный в педофилии режиссер «Богемской рапсодии» получит миллионы долларов

Культура10:3030 января

«В СССР секс был под запретом, что всем пошло на пользу»

Россиянин уехал в США и завоевал восемь «порно-Оскаров», но остался патриотом
14:3123 января

Гости AFP Snow Edition покатаются на коньках под дабстеп и драм-н-бэйс

14:46Сегодня

Названы самые ожидаемые блокбастеры года

14:01Сегодня

Дрейк оставил 20 тысяч долларов чаевых двум сотрудницам «Макдоналдса»

Культура00:0130 января

Страна силовиков, оков и кабаков

Озлобленные рэперы, психи с Урала и раздетая Луна — главная музыка месяца
13:20Сегодня

Актриса из «Пролетая над гнездом кукушки» умерла в хосписе

11:53Сегодня

Мединский нашел неожиданное оправдание краже картины Куинджи

08:2623 января

Умер писатель-фантаст и ученый Михаил Ахманов

Россия
«У людей где-то глубоко сидит страх»
Немец приехал в Россию, ужаснулся и начал ее спасать. Удивительно, но у него получается
Дорога жизни
Она спасла от смерти сотни тысяч людей в блокадном Ленинграде
«Яйца ущемляют ваши права»
Россиян годами обманывают в магазинах, чтобы остановить рост цен на продукты
«Не помогает даже стройное тело»
Россиянки пытаются изменить себя. Но новая внешность не приносит им счастья
Россиянка не сумела прокормить ребенка и отдала его подруге
Пьяные россияне бросили ребенка в горящую печь и оставили умирать
Арестованной активистке позволили увидеть дочь незадолго до смерти
Все материалы
Мир
Черные и забитые
Расизм, нацисты и бандитский разгул: как живут американские тюрьмы
США и ЕС задумались о санкциях против России за инцидент в Керченском проливе
Присутствие ЧВК Вагнера в Судане косвенно подтвердили
Стало известно о массовой смерти детей беженцев в Сирии
Появились подробности таинственного рейса из Москвы в Венесуэлу
Демоны Венесуэлы
Они обещали защищать людей от беспредела властей. А теперь бьют их, чтобы те любили Мадуро
«Это слишком ужасно, чтобы описывать»
Они пережили холокост. Спустя 70 лет им есть, что рассказать
Все материалы
Бывший СССР
Поросячья угроза
В Грузии вспышка свиного гриппа. В аптеках заканчиваются лекарства, но туристам все равно
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Шариат в движении
Они боролись с узбекскими властями и спецназом США. Их цель — исламское государство
Туркменских преподавателей оставят без зарплат
Назарбаев повторил трюк Ельцина
Красный поход
Большевики пошли на Таллин и потеряли два эсминца. Так у Эстонии появился флот
Украинский министр съел торт в виде развалин Кремля
Все материалы
Экономика
Рано повзрослели
В США и Китае все больше молодых миллионеров. Будет ли такое в России?
Болгария присоединится к газопроводу в обход Украины
На очередной мегапроект попросили еще больше денег
Раскрыты подробности о квартире главы «Газпрома» за миллиард
ЦБ рассказал о новой угрозе россиянам при посещении банков
Россияне разлюбили пиво
В Китае появится новый город будущего
Все материалы
Силовые структуры
Рауф Арашуков«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Сенатора с Кавказа обвиняют в убийствах и бандитизме. Его отец мог похитить миллиарды
Сенатора с Кавказа задержали на заседании
Его обвиняют в убийствах и призывах к свержению власти
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Посетитель принес гранату в столичный гей-клуб
Следователи показали роскошные интерьеры жилья сенатора Арашукова
Российский мэр попал на видео в момент получения взятки
Массовые хищения газа выявлены в Дагестане
Все материалы
Наука и техника
Хлопнули дверью
США покидают ракетный договор. В ответ Россия воскрешает оружие СССР
На прогиб
Xiaomi, Samsung, Motorola и даже Apple. Кто и зачем пытается сделать гнущийся телефон
Жертвы блокады Ленинграда, 1943 год «Мы никогда не узнаем истинное число жертв»
Почему советская власть пыталась забыть о блокаде Ленинграда
Найден тайник охранника Николая II
Замечено ускоренное разрушение самого опасного в мире ледника
В США назвали «убийцу» СССР
Раскрыты последствия Армагеддона для Москвы
Все материалы
Спорт
Без царя во главе
«Монако» опустился на самое дно. Кто спасет клуб Головина?
В США воспели храбрость скрывающегося от «русских головорезов» Родченкова
Тренер Емельяненко учуял завершение карьеры россиянина
Канадский хореограф Медведевой назвала учениц Тутберидзе «одноразовыми»
Жена украинского футболиста-дебошира рассказала о восьми годах избиений
Заявивший о «хрустальной бороде» Емельяненко боец UFC объяснился
Пойманного на допинге во время Олимпиады-2018 японца отказались наказывать
Все материалы
Культура
Бог не умер, он в депрессии
Секс-зависимость, супергерои-инвалиды и ангелы-лузеры — главные сериалы месяца
За наши и ваши грехи
Финский фотограф гонялся за птицами по всему миру ради мрачных снимков
Страна силовиков, оков и кабаков
Озлобленные рэперы, психи с Урала и раздетая Луна — главная музыка месяца
Обвиненный в рэкете Tekashi69 сдал сообщников под угрозой пожизненного срока
Миссандея из «Игры престолов» пообещала торжество справедливости в финале шоу
Обвиненный в педофилии режиссер «Богемской рапсодии» получит миллионы долларов
Названы самые ожидаемые блокбастеры года
Все материалы
Интернет и СМИ
«Для молодых мы — пожилые лузеры»
Они сделали все, чтобы юмор в России был смешным. И все это время оставались в тени
Другая жизнь
Успешные журналисты отказываются от славы и денег. И становятся только счастливее
Борьба без конца
Он увидел, что делает с людьми война. И показал ее самое страшное лицо
Юный геймер в прямом эфире разбил компьютер в попытке выручить денег и прогадал
Обнаружена еще одна крупнейшая в истории база ворованных данных
История гея-самоубийцы на норвежском сайте озаботила Роскомнадзор
Роскомнадзор отыскал нарушения в работе «Би-би-си» в России
Все материалы
Ценности
Кошерная роскошь
Миллиарды шекелей, продажа органов и коррупция. Скандальная жизнь раввинов США и Израиля
Плохие девчонки
Эти женские банды терроризировали улицы Японии. Теперь им посвящают кино и аниме
«Если хотят, могут и стриптизеров позвать»
Женщины Ближнего Востока нашли место, где могут безнаказанно уходить в отрыв
Священнослужитель разозлился из-за трусов с лицом божества
Ким Кардашьян уменьшила живот в фотошопе и попалась
Мадонна пожаловалась на нищету и показала самодельное выпускное платье
Модель-бисексуалка разделась в рекламе вместе с чернокожим
Все материалы
Путешествия
Загнивающий мир
Он заснял самые необычные кладбища заброшенной техники России и мира
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Вечерняя стрельба — обыденное явление»
Мясо, вино и бандитские разборки. Чего ждать в Бразилии и Аргентине
Туристка отсидела в египетской тюрьме и поделилась впечатлениями
Российские туристы предпочли выгоду комфорту
В самолет с россиянами ударила молния
Полюбившие секс на пляже туристы испортили остров
Все материалы
Из жизни
«Некоторые сходят с ума»
Матери калечат маленьких девочек из-за внимания мужчин. Их клеймят и заставляют толстеть
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
«В американках удивительное — любовь к своим формам»
История россиянки о жизни в США
Мать-одиночка ушла в эскорт и расплатилась за долги
Старик десять лет просидел у дороги в ожидании бросившей его дочери
Спящая мать чуть не задушила ребенка волосами
Преступник умер во время ограбления
Все материалы
Точка доступа
Насколько крутым оказался премиальный «кореец» — итоги длительного теста Genesis G70
У вас что-то горит!
Как заработать на редком Porsche, а потом потерять его в горящей фуре русских дальнобойщиков
«Бэха Семерка»
Как росли ноздри BMW седьмой серии — эволюция флагманского седана баварской марки
Очень широкие и очень горячие хэтчбеки
Легендарные раллийные кит-кары девяностых, которые могли опередить машину WRC
Началось производство нового седана Toyota Corolla для России
Первым покупателем самой дорогой «Лады» стал губернатор Самарской области
Новый седан Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле «Теслы»
Все материалы
Дом
Спустились с небес
Россияне не хотят жить в высотках. Но застройщиков это не волнует
Звезда родилась
Китайцы построили самый большой аэропорт мира. Он прекрасен
Встать у порога
Откуда взять стартовый взнос по ипотеке и что делать, если его нет и не будет
Самую маленькую российскую квартиру нашли в Казани
Центробанк ограничил ипотеку
Эталонно плохие арендаторы ужаснули российскую семью
Оскандалившийся петербургский ЗАГС выставили на продажу
Все материалы