Обвиненный в рэкете Tekashi69 сдал сообщников под угрозой пожизненного срока

Находящийся в тюрьме американский хип-хоп-исполнитель Даниэль Эрнандес, известный как Tekashi 6ix9ine, сдал троих сообщников федеральным властям. Об этом сообщает портал TMZ.

Отмечается, что ради смягчения наказания он решил пойти на сделку со следствием и рассказал, кто причастен к вооруженному нападению на музыканта Chief Keef, которое произошло летом 2018 года. По словам Эрнандеса, стрельбу устроил рэпер Kooda B, позднее получивший за организацию покушения десять тысяч долларов.

Перед судом также предстанут Энтони Эллисон и Денард Батлер, которые, по данным портала, тоже связаны с преступлениями Tekashi 6ix9ine. О том, какие обвинения им планируют выдвинуть, пока не сообщается.

Осенью 2018 года 22-летнего Даниэля Эрнандеса задержала полиция. Ему предъявили шесть обвинений, среди которых незаконное владение оружием и рэкет. По данным прокуроров, рэпер также входит в уличную банду Nine Trey Bloods. Музыканту грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

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