Российский мультсериал покажут на анимационном фестивале в США

Мультсериал «Забезу. Уши с хвостиком» покажут на фестивале анимации Epic ACG Fest в США

Российский мультсериал «Забезу. Уши с хвостиком» режиссера Захара Мартышкина вошел в основную конкурсную программу анимационного фестиваля Epic ACG Fest в США. Об этом сообщается на сайте проекта «Студии З».

Для показа выбрали эпизод «Будильник» про шалость главной героини, из-за которой «весь день пошел наперекосяк». Вместе с российским мультсериалов на фестивале покажут мультфильмы из США, Аргентины, Великобритании, Канады и других стран.

Фестиваль пройдет с 30 по 31 октября в Лос-Анджелесе. Это уникальное мероприятие, на котором представляют новинки анимации, комиксов и компьютерных игр со всего мира. Из-за пандемии коронавируса в 2021 году фестиваль пройдет в гибридном формате

«Забезу. Уши с хвостиком» рассказывает о приключениях девочки по имени Забезу. Ее отец — обезьяна-космонавт, а мать — зайчиха-художница.