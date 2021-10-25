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В Вологодской области отметят день рождения Деда Мороза

На празднике в честь дня рождения Деда Мороза 18 ноября откроется мультстудия «МультМороз»
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Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

В Вологодской области 18 ноября в резиденции Деда Мороза на праздновании дня рождения главного зимнего волшебника страны состоится открытие мультстудии «МультМороз». Об этом сообщает туристско-информационный центр Вологодской области на своем сайте.

В этом году гости мероприятия, которое традиционно отмечается на родине персонажа в Великоустюгском районе, смогут посетить различные экскурсионные программы и интерактивные площадки, а также поучаствовать в квестах и мастер-классах и выиграть сладкие подарки.

Кроме того, состоится открытие мультстудии «МультМороз», где пройдет встреча с любимыми героями сказок и мультфильмов. Вдобавок гости резиденции смогут принять участие в «Сказочном забеге» и побывать на кукольном спектакле.

Празднование завершится церемонией зажжения огней на первой Новогодней елке России и фейерверком.

Ранее в сентябре россиянам назвали лучшие отечественные направления, куда можно отправиться на новогодние праздники — в этом году они продлятся с 31 декабря по 9 января. Так, в тройку самых популярных городов вошли Ялта, Санкт-Петербург и Москва. На четвертом месте разместился Сочи, а на пятом — Великий Устюг, который принято считать резиденций Деда Мороза.

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