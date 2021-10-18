«Союзмультфильм» анонсировал выход новых серий «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм»: новые серии «Ну, погоди!» выйдут в декабре 2021 года

«Союзмультфильм» представить перезапуск «Ну, погоди!» в декабре 2021 года, сообщила председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева в беседе с ТАСС.

«Это первая половина декабря 2021 года», — сказала она, отвечая на вопрос журналистов о возможной дате премьеры проекта.

В сентябре 2020 года стало известно, что Волка в грядущем ребуте будет озвучивать комик Гарик Харламов. Голосом Зайца в новой версии мультфильма станет соведущий программы «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев.

О перезапуска мультфильма впервые стало известно в ноябре 2019 года. Новая версия «Ну, погоди!» будет выполнена в технике 3D, запланировано 52 серии.

«Ну, погоди!» — один из классических мультсериалов студии «Союзмультфильм» из «Золотой коллекции». Первый эпизод мультфильма вышел 6 мая 1969 года, его режиссером был Вячеслав Котеночкин. Волка озвучивал актер Анатолий Папанов, Зайца — актриса Клара Румянова.

