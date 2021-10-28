Российские музыканты выступили в Болгарии в честь Дня народного единства

Россияне Грачева и Покидченко дали концерты в Болгарии в честь Дня народного единства

Российская певица Ксения Грачева и заслуженный артист России, пианист Александр Покидченко выступили в городах Болгарии в честь Дня народного единства. Об этом сообщает ТАСС.

Музыканты дали концерты в Софии и Благоевграде, представив слушателям популярные русские песни, а также произведения болгарских авторов. В частности, артисты исполнили композиции «Гляжу в озера синие», «Старый клен», «Алеша» и «Моя страна, моя Болгария».

«Мы давно выступаем вместе, можно сказать с начала этого века, когда впервые приехали с концертами в Болгарию и вместе с представителями Национального движения русофилов объездили практически всю страну. Сейчас мы привезли в Болгарию насыщенную и разнообразную программу, популярные русские песни, которые очень любят болгары, знающие русский язык», — заявил Покидченко.

Отмечается, что концерты российских музыкантов в Болгарии были организованы Национальным движением русофилов, Российским культурно-информационным центром и представительством Россотрудничества.