Рязанец написал музыку для трейлера фильма Marvel «Вечные»

Рязанский гитарист Александр Соколов написал музыку для трейлера супергеройского блокбастера Marvel «Вечные». Об этом пишет портал «МедиаРязань».

Отмечается, что ранее музыкант уже сотрудничал со студией Marvel — его музыка звучала в трейлере к картине «Шан-Чи и легенда десяти колец».

Как уточняет «Московский комсомолец», Соколов выступает в роли гитариста в инди-проекте I am waiting for you last summer.

Фильм «Вечные» появится на экранах 5 ноября. В нем рассказывается о представителях расы генетически улучшенных суперлюдей, тайно живших на Земле миллионы лет.

