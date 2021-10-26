В Уфе пройдет Международный фестиваль «Аккордеониссимо»

В Уфе состоится VIII Международный фестиваль-конкурс исполнителей на клавишном аккордеоне «Аккордеониссимо». Об этом сообщается на сайте Минкульта Республики Башкортостан.

Мероприятие будет длиться с 1 по 3 декабря 2021 года. Отмечается, что в нем принимают участие только исполнители на клавишном аккордеоне. Событие пройдет в два этапа, первый из которых будет отборочным. Победители первого этапа будут приглашены в Уфу для соревнования вживую.

В состав жюри вошли известные музыканты, лауреаты международных конкурсов, а также преподаватели ведущих музыкальных образовательных организаций. В день открытия на сцене Уфимского училища искусств прозвучат мировые премьеры новых произведений башкирских композиторов Алины Ахметовой и Нура Даутова, написанных специально для данного события.

Известно, что в этом году «Аккордеониссимо» стал победителем первого конкурса грантов, проводимого Президентским фондом культурных инициатив. Победители фестиваля получат право представлять Россию на этих престижных международных форумах.

Отмечается, что VIII Международный фестиваль-конкурс «Аккордеониссимо» посвящается 100-летию образования Уфимского училища искусств и пройдет на базе этого учебного заведения.

Ранее в октябре сообщалось, что в Башкирии проведут конкурс инструментального исполнительства «Время талантов» среди юных исполнителей. Утверждается, что обладатели Гран-При и Лауреаты I степени будут награждены по итогам конкурса дипломами и денежной премией. Мероприятие будет проводиться дистанционно с 29 по 31 октября.

