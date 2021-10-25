В Иркутске пройдет фестиваль органной и камерной музыки

Фестиваль органной и камерной музыки Вселенная звука пройдет в Органном зале Иркутской областной филармонии с 26 октября по 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства, передает газета «Областная».

Откроет фестиваль концерт «Арфа и орган. Венецианский карнавал». В нем примут участие органистка Олеся Кравченко и арфистка Надежда Сергеева.

В день закрытия на фестивале состоится концерт «Орган плюс». Во время него музыканты исполнят произведения, в которых совместно прозвучат орган, флейта, саксофон, труба, скрипка, флейта, сопрано. В концертную программу войдут сочинения Витали, Стэнли, Таффанеля, Доплера, Чайковского.

Ранее сообщалось, что в Ярославле стартовал фестиваль русских зарубежных театров, который продлится до 31 октября. В нем примут участие режиссеры из Белоруссии, Молдовы, Таджикистана, Грузии и других стран. Фестиваль был организован с целью оказать поддержку работающим в других странах русскоязычным коллективам, а также популяризовать русское театральное искусство.