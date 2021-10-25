В Ярославле стартовал фестиваль русских зарубежных театров

Актеры и режиссеры русскоязычных зарубежных театров покажут свои спектакли в Ярославле

Фестиваль русских зарубежных театров стартовал в Ярославле в понедельник, 25 октября. В мероприятии принимают участие актеры и режиссеры из Белоруссии, Молдовы, Таджикистана, Грузии и других стран, уточняют «Вести Ярославль».

В рамках фестиваля участники смогут представить свои спектакли на сцене театра имени Федора Волкова, а также обсудить ключевые вопросы, связанные с работой за рубежом.

Фестиваль был организован с целью оказать поддержку работающим в других странах русскоязычным коллективам, а также популяризовать русское театральное искусство.

Ранее стало известно, что в Магадане пройдет III международный фестиваль «Косторезное искусство народов мира». Уточнялось, что мероприятие стартует 25 октября и завершится 31-го числа. Его цель — сохранение и развитие косторезного искусства как одного из самых древних ремесел человеческой цивилизации. В фестивале поучаствуют художники-косторезы из 12 стран, в том числе из США, Китая, Казахстана, Финляндии, Канады, Норвегии, Швеции, Белоруссии, Киргизии и Украины.