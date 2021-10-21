Россиянам назвали лучшие направления для путешествия выходного дня в ноябре

Краснодар, Пятигорск и Ростов-на-Дону назвали лучшими направлениями России для коротких поездок в ноябре — стоимость проживания в этих городах колеблется от 1,4 до 2,8 тысячи рублей в сутки. Об этом стало известно из исследования сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, специалисты проанализировали данные по бронированию жилья сроком до двух ночей в период с 1 по 30 ноября 2021 года. В пятерку самых популярных направлений для путешествий выходного дня также вошли Керчь и Переславль-Залесский — средняя цена за номер составляет две и 5,4 тысячи рублей соотвественно.

Кроме того, туристы активно бронируют гостиницы в Суздале, Ярославле и Лахденпохье (Республика Карелия). Среди других востребованных мест для путешествия в последний осенний месяц — озеро Банное в Башкортостане и поселок городского типа Токсово в Ленинградской области.

Ранее в октябре сервис Tvil.ru на основе опроса в социальных сетях составил рейтинг самых красивых крепостей России. Большинство респондентов (28 процентов) проголосовали за Генуэзскую крепость в Судаке (Крым). На втором месте оказались форты Кронштадта в Санкт-Петербурге, их выбрали 17 процентов пользователей. Замыкает тройку лидеров крепость Соловецкого монастыря — этот вариант выбрали 13 процентов участников опроса.