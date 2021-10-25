В Баку прошли Дни татарстанского кино

В Баку с 22 по 24 октября прошли Дни татарстанского кино. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщается на сайте министерства культуры Татарстана.

Как отмечается, в столице Азербайджана были показаны ленты, которые ранее стали призерами Казанского международного фестиваля мусульманского кино (КМФМК). Так, зрители в Баку смогли увидеть фильм Рамиля Фазлиева «Мулла», рассказывающий о проблемах современной татарской деревни, и картину Юлии Захаровой «Халима», в которой повествуется о жизни ученицы закрытой элитной школы.

Кроме того, в Центре современного искусства YARAT состоялась трансляция первого татарского мюзикла «Апипа», посвященного жизни участниц женского музыкального ансамбля «Әпипә».

Организатором показов выступил Русский дом в Баку (РИКЦ) совместно с «Татаркино».