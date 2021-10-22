На театральном фестивале в Новосибирске покажут зарубежные спектакли

На фестивале театра «ХАОС» в Новосибирске покажут онлайн-спектали из Израиля и Белоруссии

В рамках международной программы фестиваля актуального театра «ХАОС» в Новосибирске зрителям покажут онлайн-версии международных спектаклей. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявила арт-директор мероприятия Оксана Ефременко, жители и гости города смогут увидеть постановки из Израиля, Белоруссии и Азербайджана. Например, спектакль Театра белорусской драматургии «Венчание с ветром». Отдельно она упомянула иммерсивную работу азербайджанского драматурга Исмаила Имана «Лимбо», которая рассказывает историю об иммигрантах.

«В этом году мы делаем онлайн-программу, к счастью, онлайн существует — конечно, это не то, что является эквивалентом театра, театр все-таки значит присутствие, но мы вот делаем необычную такую онлайн-программу, я ее впервые объявляю», — рассказала Ефременко.

Из-за введения нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября показы будут сдвинуты на более поздний срок.

Ранее, 22 октября, в Волгоградской области стартовал первый региональный театральный фестиваль «Успех» — он завершится в январе 2022 года. В нем примут участие 12 театров области, в том числе из Волгограда, Камышина, Калача-на-Дону и Волжского. Ближайший показ состоится в Волгоградском молодежном театре 28 октября.