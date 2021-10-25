Крупнейший в России фестиваль казачьей культуры завершился на Кубани

В Краснодарском крае завершился крупнейший в России фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость». Об этом сообщает портал RuNews24.

Мероприятие проходило в Усть-Лабинском районе Кубани, в нем приняли участие около 150 казачьих коллективов. Организатором фестиваля выступил фонд Олега Дерипаски «Вольное дело». В программу вошли более 100 мероприятий, затрагивающих певческие, фольклорные, ремесленные и кулинарные традиции казаков.

Фестиваль стартовал 22 октября.

Ранее сообщалось, что в России пройдет VII фестиваль православной культуры «София», цель которого — сохранение и развитие самобытной культуры и творческих традиций в сельских поселениях и малых городах страны.

