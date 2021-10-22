Три татарстанских фильма покажут в Азербайджане

Показ фильмов, снятых в Татарстане, проведут в Баку с 22 по 24 октября

Три фильма, снятых в Татарстане, представят зрителям в Азербайджане. Об этом сообщает информационное агенство «Татар Информ».

Согласно материалу, показы кинолент проведут с 22 по 24 октября в Баку. Посетители смогут ознакомиться с фильмами, которые в разные годы стали призерами Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Среди них — киномюзикл Ильшата Рахимбая «Апипа», а также фильмы Юлии Захаровой «Халима» и Рамиля Фазлиева «Мулла».

Отмечается, что в мероприятиях примут участие исполнительный директор Казанского международного фестиваля мусульманского кино (КМФМК) Миляуша Айтуганова и актриса Алсу Абульханова, которая сыграла одну из ролей в фильме «Апипа».

«Впервые в таком масштабе татарстанские киноленты будут представлены за пределами России. Для нас большая честь представлять наш кинематограф в Азербайджане», — подчеркнула Айтуганова.

В октябре стало известно, что в Свердловской области пройдет XXXII открытый фестиваль документального кино «Россия». Мероприятие начнется 15 октября и завершится 20-го. Фестиваль состоится в Екатеринбурге и еще в семи городах региона.