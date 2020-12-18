В небольшом поселке Кировской области открыли кинозал

В небольшом поселке Вахруши Кировской области состоялось открытие кинозала, созданного в районном центре досуга в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщает ГТРК «Вятка».

Зал рассчитан на 30 человек. Стоимость его создания и оснащения составила около пяти миллионов рублей. «Это совершенное оборудование на сегодня, чтобы показывать кино. И прежде всего условием реализации для региона является приоритетный показ российский фильмов», — прокомментировала открытие министр культуры региона Татьяна Мазур.

Отмечается, что в муниципальных образованиях Кировской области в рамках реализации национального проекта появились уже 14 кинозалов.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2030 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.