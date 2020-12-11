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Финансирование нацпроекта «Культура» в Алтайском крае увеличат в 1,5 раза

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Елена Безрукова
Елена Безрукова
Фото: АлтГУ

Финансирование национального проекта «Культура» в Алтайском крае в 2021 году будет увеличено в 1,5 раза. Об этом объявила министр культуры региона Елена Безрукова, передает РИА Новости.

Безрукова уточнила, что на мероприятия нацпроекта направят 148,8 миллиона рублей, из них 147,5 миллиона выделят из средств федерального бюджета. На эти деньги власти края планируют отремонтировать три сельских дома культуры, создать три виртуальных концертных зала, модельную библиотеку, отремонтировать три детские школы искусств.

Глава регионального Минкульта добавила, что в 2020 году Алтайский край выполнил все запланированные в рамках нацпроекта мероприятия.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2030 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.


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