В Тюмени итоги исполнения нацпроекта «Культура» представят на выставке

В Тюменской области итоги реализации национального проекта «Культура» представят на выставке, которая откроется в драматическом театре. Об этом сообщает портал «Тюменская линия».

Выставка откроется 11 декабря в Тюменском драматическом театре. Посетителям при помощи фотоматериалов расскажут об итогах исполнения нацпроекта в Уральском федеральном округе — создании модельных библиотек, оснащении оборудованием школ искусств, открытии виртуальных концертных залов и реставрации домов культуры.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2030 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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