Ульяновская область объявила неделю нацпроекта «Культура»

В Ульяновской области с 7 по 13 декабря пройдет неделя национального проекта «Культура», в рамках которой состоится ряд торжественных и презентационных мероприятий. Об этом сообщает портал Media73.

«Одна из основных задач нацпроекта — увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность, путем поддержки и реализации творческих инициатив», — подчеркнула первая заместительница председателя правительства региона Екатерина Уба.

Параллельно с торжественной неделей в регионе проходит VI Международный театральный фестиваль «История Государства Российского. Отечество и судьбы», который завершится 12 декабря спектаклем «Фанни» в постановке Московского театра «У Никитских ворот». В рамках фестиваля также будут награждены победители проекта «Земский театр» и объявлены лауреаты грантового театрального конкурса министерства культуры России.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2030 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.