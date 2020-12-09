Работникам культуры из удаленных районов Чукотки повысили квалификацию

В 2020 году 22 работника сферы культуры из удаленных муниципальных районов Чукотского автономного округа прошли курсы повышения квалификации в рамках нацпроекта «Культура». Об этом пишет ТАСС.

Специалистов дистанционно обучали преподаватели Российской академии музыки имени Гнесиных, Кемеровского государственного института культуры, Академии русского балета имени Вагановой и Московского государственного института культуры.

Отмечается, что в 2019-м курсы завершили только 11 специалистов.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2030 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.