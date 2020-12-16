Кубань отчиталась о выполнении нацпроекта «Культура»

Все задачи в рамках национального проекта «Культура» в Краснодарском крае выполнены на 100 процентов. Об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, передает «Коммерсантъ».

В 2020 году на мероприятия нацпроекта было выделено 168,4 миллиона рублей. На эти деньги в регионе, в частности, закупили новое оборудование и музыкальные инструменты в 23 детских школы искусств и три музыкальных колледжа, а также отремонтировали 11 домов культуры, открыли первую модельную библиотеку и повысили квалификацию более тысячи работников муниципальных культурных учреждений.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2030 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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