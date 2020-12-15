В Дагестане отремонтировали шесть домов культуры

Шесть домов культуры в горных селах Республики Дагестан были капитально отремонтированы в 2020 году за счет национального проекта «Культура». Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о ДК в селах Унчукатль Лакского района, Унцукуль Унцукульского района, Верхний Арши Левашинского района, Доргели Карабудахкентского района, Хучада Шамильского района и Какашура Карабудахкентского района. Два учреждения уже открылись, остальные четыре начнут работу до конца декабря. Общий объем финансирования капремонта ДК для региона составил 65 миллионов рублей.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2030 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



