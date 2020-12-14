В Пензенской области появится виртуальный концертный зал

Виртуальный концертный зал в городе Кузнецк, Пензенская область, появится в 2022 году. Об этом замглавы правительства региона Олег Ягов рассказал ТАСС.
Виртуальный зал будет создан в рамках национального проекта «Культура». На работы из федерального бюджета будет выделено 2,5 миллиона рублей.
Концертный зал появится на базе Кузнецкого музыкального колледжа.
В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2030 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.