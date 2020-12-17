Ростовская область закупила музыкальные инструменты для 20 учреждений

Ростовская область в 2020 году закупила новые музыкальные инструменты и оборудование для 20 образовательных учреждений культуры. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Обновление материально-технической базы детских школ искусств проводилось в рамках реализации национального проекта «Культура». Отмечается, что на это из федерального и областного бюджетов было выделено более 100 миллионов рублей.

Учреждения также получили новое звуковое оборудование, мольберты, интерактивные доски, учебную литературу. Всего в рамках нацпроекта до 2024 года новое оборудование получат 60 образовательных учреждений региона.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2030 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.