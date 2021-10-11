Снятый в Карелии фильм «Купе №6» номинировали на «Оскар»

Фильм «Купе №6» финского режиссера Юхо Куосманеном (Juho Kuosmanen) попал в список претендентов на премию американской киноакадемии «Оскар». Об этом сообщает «Аргументы и факты».

По информации издания, картину, созданную при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, номинировали на звание «Лучший фильм на иностранном языке». Отмечается, что большинство ее сцен снимали в республике Карелия.

Согласно материалу, сюжет фильма повествует о путешествии двух молодых людей из Москвы в Мурманск в конце 1990-х годов. Главные роли в нем исполнили актеры Юрий Борисов, Динара Друкарова, Сейди Хаарла и Юлия Ауг. С российской стороны продюсерами выступили Наталия Дрозд и Сергей Сельянов.

В октябре стало известно, что в Свердловской области пройдет XXXII открытый фестиваль документального кино «Россия». Мероприятие начнется 15 октября и завершится 20-го. Фестиваль состоится в Екатеринбурге и еще в семи городах региона.

