Глэмпинги могут появиться в Бурзянском, Белокатайском и Зилаирском районах Башкирии

В Башкирии захотели построить глэмпинги в виде юрт в популярных среди туристов местах. Первые объекты этого типа могут появиться в Бурзянском, Белокатайском и Зилаирском районах республики, уточняет «Башинформ».

Отмечается, что корпорация развития (КР) Республики Башкортостан подготовила бизнес-предложения, нацеленные на развитие туристического потенциала региона. Инициатива предусматривает возведение нескольких мобильных объектов размещения, сопоставимых с отелями по уровню комфорта. Строить глэмпинги планируют на природе.

Авторы идеи отметили, что при возведении глэмпингов почва не затрагивается, поэтому их можно будет разместить даже в заповедниках.

«Башинформ» указывает, что в рамках развития туризма в Башкортостане ранее одобрили Концепцию развития глэмпингов на 2021 — 2024 годы, которая предусматривает появление порядка 50 объектов нового типа.

Ранее сообщалось, что в Бурятии появится первый глэмпинг, работающий по системе «все включено». Уточнялось, что фонд регионального развития Республики Бурятия уже подписал соглашение с ООО «Родной Туризм» о привлечении инвестиций на строительство нового объекта, который будет включать в себя 25 тентов-палаток с панорамным видом.