В Башкирии появился арт-объект в честь отсутствующей на картах деревни

В Башкирии установили металлический арт-объект в форме сердца в честь деревни Исянбаево

В Мечетлинском районе Башкирии появился новый арт-объект, посвященный отсутствующей на картах деревне Исянбаево. Об этом сообщает местный портал «Мечетлинская жизнь».

Инсталляция представляет собой металлическую конструкцию в форме сердца, на которой красным цветом выписано название упомянутой деревни. Помимо этого, на объекте присутствует символ республики — цветок курая. Отмечается, что стоимость материалов и установки сердца составила 70 тысяч рублей, 50 тысяч из которых собрали жители Новомещеровского сельского поселения.

Инициаторами создания объекта выступили Альфред Муратов и Камиль Каримов, которые родились и выросли в Исянбаево.

Деревня была основана в 1781 году. В 1939 году ее население составляло 159 человек, а в 1959 — 156 человек. В 1968 году Исянбаево исключили из реестра населенных пунктов.

В октябре сообщалось, что на фасаде Екатеринбургского театра появился уникальный арт-объект под названием «Время чудес». Конструкция представляет собой часовой механизм с движущимися кукольными персонажами отечественного и зарубежного фольклора, которые будут оживать под бой курантов непосредственно перед началом постановок и показов.