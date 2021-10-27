Житель Челябинска создал арт-объекты по мотивам «Властелина колец»

Житель Челябинска создал арт-объекты по мотивам фильма «Властелин колец» на территории своего частного дома. Об этом сообщает местный портал «74.RU».

Инсталляция в виде пяти черных статуй появилась в поселке Круглое, который расположен по дороге к челябинскому аэропорту. Она украшает забор дома 33-летнего Юрия Попова. Мужчина признался, что любит сказки и вдохновлялся мистическими персонажами из упомянутой кинокартины.

«Я всегда хотел необычный забор, а то у многих просто профлист или кирпич — неинтересно», — объяснил автор арт-объекта. Он добавил, что ему пришла идея сделать монахов из простого материала. Для этого Попов использовал вымоченную в цементе мешковину, поставленную на каркас. Одна фигура обошлась ему в восемь тысяч рублей.

Отмечается, что соседи мужчины по-разному отреагировали на его арт-объект: одни отнеслись к нему положительно, а другие сочли, что статуи выглядят пугающе. Тем не менее, Попов заявил, что в скором времени хочет украсить забор еще совой или вороном.

Ранее в октябре сообщалось, что на фасаде Екатеринбургского театра появился уникальный арт-объект под названием «Время чудес». Конструкция представляет собой часовой механизм с движущимися кукольными персонажами отечественного и зарубежного фольклора, которые будут оживать под бой курантов непосредственно перед началом постановок и показов.