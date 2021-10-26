Названы участники третьего раунда конкурса на самый необычный арт-объект России

Стартовал третий раунд всероссийского конкурса по выбору уникальных народных арт-объектов страны «Туту Арт». Об этом говорится в пресс-релизе онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

За выход в финал соревнования поборются девять необычных объектов из восьми регионов России: морской забор (Севастополь), скульптура «Человек, смотрящий в море» (Судак, Крым), деревянный «Ишачок» (Новочеркасск, Ростовская область), соломенные пирамиды (село Красное, Ставропольский край), астраханский блокбастер (рыболовная база «Кигач Хаус», Астраханская область), сахарный замок (Волгоградская область), площадка для принцев и принцесс (Саратов), исторический тетрис (Самара) и «Чайка» с танцполом (село Пески, Воронежская область).

Победителей третьего этапа конкурса назовут после 1 ноября. Проголосовать за участников можно на официальном сайте соревнования. Арт-объект, который наберет наибольшее количество голосов, пройдет в финальный раунд — он продлится с 11 по 24 января 2022 года.

Ранее в октябре организаторы назвали победителя второго раунда соревнования — им стал парк каменного периода в Башкортостане, за который отдали голос 43,6 процента пользователей. Объект с большим отрывом опередил музей Пушкина в голове Святогора в Челябинской области и сказочное деревянное царство в деревне Пармайлово Пермского края.

12 октября онлайн-сервис для планирования путешествий «Туту.ру» объявил о начале всенародного конкурса необычных народных арт-объектов «Туту Арт». Жителям России предложили принять участие в голосовании и выбрать самые удивительные инсталляции страны.