Парк каменного периода вышел в финал конкурса необычных арт-объектов России

Объявлены результаты второго раунда всероссийского конкурса самых необычных арт-объектов страны «Туту Арт» — в финал вышел Парк каменного периода в Башкортостане. Об этом стало известно из пресс-релиза онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившего в редакцию «Ленты.ру».

За достопримечательность отдали свой голос 43,6 процента россиян — объект выиграл раунд с большим отрывом, опередив музей Пушкина в голове Святогора в Челябинской области (его выбрали 20,8 процента пользователей сети) и сказочное деревянное царство в деревне Пармайлово Пермского края (15,9 процента).

Создатель парка на реке Белой, Ильфир Хайруллин, вырезает в камне мифических существ. Так, на скале уже «поселились» спящий кот, дракон, змея и крокодил, слониха со слоненком и другие сказочные персонажи и животные.

Парк каменного периода присоединился к финалисту первого раунда конкурса — дому из бутылок в селе Фентисово, Курской области. Всего в «Туту Арт» участвует 85 претендентов на победу, по одному от каждого региона России. Их разделили на 10 этапов по 8 и 9 объектов в каждом. К концу года станет известна десятка финалистов, а победитель определится 24 января 2022 года.

12 октября стало известно о начале всенародного конкурса необычных народных арт-объектов «Туту Арт», запущенного онлайн-сервисом для планирования путешествий «Туту.ру». Так, жителям России предложили принять участие в голосовании и выбрать самые удивительные инсталляции страны.