В Советске появился арт-объект по мотивам басни Крылова

В городе Советск, который расположен в Калининградской области, появился арт-объект по мотивам басни Ивана Крылова «Ворона и лисица». Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о четырехметровой картине с изображением французского полководца Наполеона Бонапарта. Автором объекта на городской набережной стал местный художник, имя которого не указывается.

«Бытует мнение, что в основу басни легли как раз знаменитые переговоры императоров Александра I и Наполеона в Тильзите. Встреча состоялась летом 1807 года на плоту посередине Немана — это место как раз видно с набережной. Результатом переговоров стало подписание Тильзитского мира между Россией и Францией», — отмечается в сообщении.

Ранее в октябре сообщалось, что на фасаде Екатеринбургского театра появился уникальный арт-объект под названием «Время чудес». Конструкция представляет собой часовой механизм с движущимися кукольными персонажами отечественного и зарубежного фольклора, которые будут оживать под бой курантов непосредственно перед началом постановок и показов.