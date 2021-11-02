Деревянный самолет вышел в финал самых необычных народных арт-объектов

Деревянный самолет из Ростовской области вышел в финал третьего этапа всероссийского конкурса самых необычных народных арт-объектов «Туту Арт». Об этом стало известно из пресс-релиза онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Третий раунд конкурса завершился уверенной победой деревянного «ишачка» И-16 — объект получил 52,6 процента голосов. Ему уступили Сахарный замок в Волгоградской области (22,3 процента) и рыболовная база «Кигач Хаус» в Астраханской области (10,1 процента).

Отмечается, что создатель «ишачка» Дмитрий Девятов уже несколько лет делает из дерева коллекцию военной техники. В Новочеркасске, родном городе мастера, также представлены переделанный из вазовской «четверки» танк Т-34 и пушка «сорокапятка».

Деревянный самолет вместе с победителями прошлых раундов — домом из бутылок в Курской области, лидировавшем в первом этапе, и парком каменного периода в Башкортостане, который вышел в финал во втором, будут участвовать в итоговом голосовании. Победитель конкурса «Туту Арт» определится 24 января 2022 года.

12 октября стало известно о начале всенародного конкурса необычных народных арт-объектов «Туту Арт», запущенного онлайн-сервисом для планирования путешествий «Туту.ру». Жителям России предложили принять участие в голосовании и выбрать самые удивительные инсталляции страны.