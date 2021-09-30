Названы самые желанные направления для путешествий у россиян

В Исследовательском центре портала SuperJob раскрыли основные предпочтения россиян при выборе направлений для путешествий. По итогам проведенного опроса оказалось, что в туристическую поездку в Санкт-Петербург захотел отправиться в ближайшее время каждый пятый россиянин, или 20 процентов. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, опрос провели 6-28 сентября среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет из разных регионов страны.

В организации назвали «наиболее желательные» города для поездок, которые выбрали россияне. В числе тех, кто собирается побывать в Москве, есть 9 процентов респондентов. На втором месте рейтинга также разместились города Золотого кольца — Владимир, Кострома, Переславль-Залесский, Сергиев-Посад и Ярославль.

Затем в списке идет Казань. Ее предпочли бы 8 процентов опрошенных. При этом 7 процентов поехали бы в Сочи или Крым. В ближайший год 5 процентов респондентов запланировали отдых в Калининграде, а еще по 4 процента — в Петрозаводске и Иркутске.

Аналитики также заявили, что Владивосток, Нижний Новгород, Петропавловск-Камчатский и Горно-Алтайск хотят посетить по 3 процента россиян. При этом 22 процента опрошенных не смогли определиться с выбором турмаршрута на предстоящий год.

Ранее аналитики онлайн-сервиса «Туту.ру» раскрыли стоимость самого дорогого билета, купленного россиянами в сентябре. Согласно их данным, один из клиентов сервиса заплатил за перелет из Москвы в Киото (Япония) и обратно 351,1 тысячи рублей. На втором месте по стоимости разместился рейс из Москвы в Актау (Казахстан) — путешественник купил билеты туда-обратно за 279,5 тысячи рублей.