Доктор Мясников развеял популярный среди россиян миф о вакцинации

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный среди россиян миф о прививке от коронавируса. Об этом он рассказал в эфире программы «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым, видео доступно на платформе «Смотрим.ру».

Как отметил доктор, многие люди верят, что препарат, который вводится им при вакцинации, остается в организме на всю жизнь, «сидит и делает свое злое дело внутри». Однако подобные убеждения ошибочны, подчеркнул он, препарат выводится из организма за месяц.

«Вы поймите: вам сделали вакцину, она стимулировала выработку антител, она показала, против чего бороться, — и через три-четыре недели от вакцины и следа нет в организме. Это не то, что вам ввели и вы ходите там с чипом всю жизнь», — заявил Мясников.

Он добавил, что даже какие-либо побочные эффекты могут проявиться у привившегося человека не позже чем через две-три недели после вакцинации.

Ранее в ноябре Мясников дал неожиданный совет боящимся вакцинации от коронавирусной инфекции россиянам. Врач призвал жителей страны «включить мозг и не слушать идиотов», а также антипривочников, провокаторов и истериков.