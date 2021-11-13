Мясников дал совет боящимся вакцинации россиянам

Врач и телеведущий Александр Мясников дал неожиданный совет боящимся вакцинации от коронавирусной инфекции россиянам. По его словам, когда речь идет о личной безопасности, страх нелогичен. Об этом он заявил в беседе с «Вечерней Москвой».

Медик отметил, что непривитым гражданам необходимо «включить мозг и не слушать идиотов», а также антипривочников, провокаторов и истериков. «Как можно бояться прививаться, ведь это же нелогично! Вы вот используете ремень безопасности, когда едете в машине, вы же не боитесь пристегиваться», — провел параллель Мясников.

Ранее телеведущий заявил, что COVID-19 способен ускорить у детей развитие генетических хронических заболеваний. «В первую очередь коронавирус провоцирует развитие синдрома Кавасаки, то есть острое воспаление сосудов c поражением коронарных артерий», — отметил Мясников. Другим опасным последствием, по словам врача, является синдром мультисистемного воспаления — редкой болезни, течение которой характеризуется высокой температурой, кислородной недостаточностью и низким давлением.