Названы сроки исследования вакцины против COVID-19 для детей в России

Мурашко: в России исследования вакцины от COVID-19 для детей могут начаться в 2022 году

Исследования вакцины против COVID-19 для детей от 6 до 11 лет могут начаться в России в начале 2022 года. Такие сроки назвал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 29 ноября рассказал о подаче документов в Минздрав для получения разрешения на проведение соответствующих исследований.

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Мурашко также заметил, что после перенесенного коронавируса около 85 процентов россиян обращаются за дополнительной медицинской помощью.

В конце ноября Национально-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил регистрацию на вакцину от COVID-19 для подростков «Спутник M».

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, дети до 15 лет будут вакцинироваться при согласии родителей.