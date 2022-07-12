Рогозин поручил российскому экипажу на МКС прекратить работу с ERA

Дмитрий Рогозин поручил российскому экипажу на МКС прекратить работу с манипулятором ERA

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил российскому экипажу на Международной космической станции (МКС) прекратить работу с европейским манипулятором ERA. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Решение Рогозина стало ответом на сообщение о том, что Европейское космическое агентство (ЕКА) прекращает сотрудничество с «Роскосмосом» по программе ExoMars. «А я, в свою очередь, даю команду нашему экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA», — отметил он.

Межпланетная космическая станция «ЭкзоМарс» предназначалась для поиска следов внеземной жизни на Марсе с орбиты и с поверхности планеты. Россия для ExoMars 2022 предоставляла ракету-носитель «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin. Запуск второго этапа марсианской миссии намечался на сентябрь 2022 года.