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«Роскосмос» рассказал об МКС без России

«Роскосмос»: без России МКС продержится на орбите не более пяти лет

Фото: пресс-служба ГК «Роскосмос» / ТАСС

Без России на околоземной орбите Международная космическая станция (МКС) сможет продержаться не более пяти лет. Об этом в своем Telegram-канале рассказал руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец.

Он отметил, что МКС без коррекции орбиты приближалась бы к Земле со скоростью сто метров в сутки, а для того, чтобы станция начала гореть в плотных слоях атмосферы, она должна опуститься на высоту примерно 100 километров над поверхностью планеты, на что уйдет, в зависимости от активности Солнца, от двух до пяти лет.

Струговец написал, что у российских партнеров по МКС нет своих средств коррекции орбиты станции.

«Тестовая коррекция с помощью корабля Cygnus, которая была осуществлена недавно, прошла не без замечаний — со второй попытки. Кроме того, без российской стороны Cygnus скорректировать орбиту МКС не сможет. У него работает на коррекцию только маршевый двигатель. Мало того, чтобы он включился, Россия должна с помощью двигателей своего сегмента развернуть станцию в положение маневра, а потом вернуть ее в исходное положение полета», — написал он.

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В июне ТАСС, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли, сообщил, что НАСА прервало коррекцию орбиты МКС, выполнявшуюся двигателями американского грузового космического корабля Cygnus.

В феврале издание SpaceNews отмечало, что Cygnus может стать альтернативой российскому грузовому космическому кораблю «Прогресс МС» в случае необходимости коррекции орбиты МКС.

Синдром отмены: Россия
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Иван Потапов
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