НАСА прервало коррекцию орбиты МКС, выполнявшуюся двигателями американского корабля Cygnus

НАСА прервало коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС), выполнявшуюся двигателями американского грузового космического корабля Cygnus. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

«Запланированная на 18:20 московского времени коррекция орбиты МКС с использованием двигателей грузового корабля Cygnus была прервана», — сказал собеседник.

По его словам, причины случившегося в настоящий момент выясняются.

В июне НАСА из-за неисправностей в двигательной системе отложило минимум на месяц запуск американского грузового космического корабля Dragon к МКС.

В феврале издание SpaceNews заметило, что Cygnus может стать альтернативой российскому грузовому космическому кораблю «Прогресс МС» в случае необходимости коррекции орбиты МКС.

В настоящее время на МКС находятся российские космонавты Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев, а также западные астронавты Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и Саманта Кристофоретти.