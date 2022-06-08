Рогозин: РОСС создадут на высокоширотной орбите с наклонением 96-98 градусов

Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС) создадут на высокоширотной орбите с наклонением 96-98 градусов, которое будет идеальным для наблюдения за Землей. Об этом генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости.

«Я всегда выступал за высокоширотную орбиту. Потому что на орбите с наклонением 51,6 градуса все понятно и давно изучено, мы не можем дальше работать в рамках пилотируемой космонавтики, не формируя для себя задачу, которая в корне отличается от того, что уже пройдено, что уже есть у советской и российской космонавтики», — сообщил он.

По мнению Рогозина, орбита с наклонением 51,6 градуса, на которой работает Международная космическая станция (МКС), позволяет изучать человека в условиях космического пространства. Он подчеркнул, что эта задача выполнена.

Глава «Роскосмоса» отметил, что станция на орбите с наклонением 96-98 градусов идеальна для наблюдения за Землей. Космонавты будут ставить на внешний борт РОСС «дорогостоящее и высокоточное» оборудование, обслуживать и ремонтировать его. Неисправные блоки можно будет доставлять на Землю для замены.

Ранее в июне Рогозин сообщил, что «Роскосмос» определился с наклонением околоземной орбиты РОСС, которое даст максимальный объем информации.

В мае Дмитрий Рогозин информировал, что РОСС будет автоматической и получит возможность наблюдать за всей планетой.