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«Роскосмос» определился с наклонением РОСС

Рогозин заявил, что «Роскосмос» определился с наклонением орбиты РОСС

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

«Роскосмос» определился с наклонением околоземной орбиты Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Заявление генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина передает ТАСС.

«Мы уже вместе с академией наук рассмотрели основные контуры архитектуры Российской орбитальной служебной станции, определились с наклонением орбиты, которое даст нам колоссальный объем информации. В принципе понимаем, из чего она будет состоять и порядок выведения основных модулей на орбиту», — сказал менеджер.

Руководитель добавил, что Международная космическая станция (МКС) «будет работать ровно столько, сколько необходимо на ней работать российское стороне». «Есть проблемы технического плана, станция давно работает за пределами своего ресурса. У нас есть решение правительства, что мы работаем по 2024 год», — заметил гендиректор.

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В мае Рогозин информировал, что «Роскосмос» начнет готовить к запуску Научно-энергетический модуль (НЭМ) до утверждения эскизного проекта РОСС.

В том же месяце глава госкорпорации заверил, что РОСС будет автоматической и получит возможность наблюдать за всей планетой.

В апреле глава госкорпорации докладывал, что правительство России приняло решение по поводу будущего программы МКС, однако пока оно публично не будет озвучено.

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Иван Потапов
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