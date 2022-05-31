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«Роскосмос» немедленно подготовит НЭМ к запуску

Рогозин заявил, что «Роскосмос» начнет готовить НЭМ к запуску

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

«Роскосмос» начнет готовить к запуску Научно-энергетический модуль (НЭМ) до утверждения эскизного проекта Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Что там надо сделать, я объясню. Нужен дополнительный модуль к нему, к НЭМу, который будет внутри себя иметь силовые гиродины, позволяющие удерживать эту конструкцию на орбите. Мы это, видимо, начнем делать немедленно», — заявил глава госкорпорации.

По его словам, «по научно-энергетическому модулю мы договорились [с российским правительством], так что не будем ждать окончания эскизного проекта Российской орбитальной служебной станции».

Гендиректор уточнил, что НЭМ находится в высокой степени готовности, и его в 2024-2025 годах можно было бы отправить на Международную космическую станцию (МКС), чего Россия делать не собирается.

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В мае Рогозин заявил, что РОСС будет автоматической и получит возможность наблюдать за всей планетой.

В апреле глава госкорпорации сообщил, что правительство России приняло решение по поводу будущего программы МКС, однако пока оно публично не будет озвучено.

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Иван Потапов
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