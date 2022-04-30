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Россия приняла решение по МКС

Рогозин заявил, что решение по поводу будущего программы МКС уже принято Россией

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Правительство России приняло решение по поводу будущего программы Международнйо космической станции (МКС), сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, решение пока не будет оглашено. «Решение принято уже, мы не обязаны говорить о нем публично. Могу сказать только одно: в соответствии с нашими обязательствами, мы за год предупредим наших партнеров об окончании работы на МКС», — сказал глава госкорпорации.

Руководитель добавил, что в настоящее время Россия поддерживает работу станции до 2024 года. «Эта работа будет во многом связана, прежде всего, не только с демонстрацией нашего отношения к тому, что происходит в мире, но это еще и демонстрация нашей готовности к развертыванию Российской орбитальной служебной станции», — добавил Рогозин.

Ранее он заявлял, что предложения по сотрудничеству с зарубежными партнерами по МКС после 2024 года рассматривались на наблюдательном совете «Роскосмоса» и были направлены президенту России Владимиру Путину и правительству страны.

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Иван Потапов
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