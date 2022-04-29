Рогозин высказался о будущем участии России в МКС

Рогозин заявил, что «Роскосмос» предупредит партнеров о выходе из МКС за год

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС высказался о будущем участии России в работе Международной космической станции (МКС). По его словам, российская сторона примет решение по этому вопросу в зависимости от ситуации в стране и вокруг нее.

«Пока мы не будем торопиться объявлять нашу позицию и продолжим работу в рамках установленного правительством срока - до 2024 года», — заявил Рогозин, подчеркнув, что если Россия решит выйти из проекта, она предупредит об этом партнеров за год.

Он добавил, что предложения по сотрудничеству с зарубежными партнерами по МКС после 2024 года рассматривались на наблюдательном совете «Роскосмоса» и были направлены президенту России Владимиру Путину и правительству страны.

Ранее Дмитрий Рогозин допустил отделение российского сегмента от МКС и предложил два варианта развития пилотируемой космонавтики. Он также сообщал, что в ближайшее время «Роскосмос» доложит президенту России Владимиру Путину позицию по сотрудничеству на МКС.