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Рогозин высказался о будущем участии России в МКС

Рогозин заявил, что «Роскосмос» предупредит партнеров о выходе из МКС за год
Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин. Фото: «Роскосмос» / Global Look Press

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС высказался о будущем участии России в работе Международной космической станции (МКС). По его словам, российская сторона примет решение по этому вопросу в зависимости от ситуации в стране и вокруг нее.

«Пока мы не будем торопиться объявлять нашу позицию и продолжим работу в рамках установленного правительством срока - до 2024 года», — заявил Рогозин, подчеркнув, что если Россия решит выйти из проекта, она предупредит об этом партнеров за год.

Он добавил, что предложения по сотрудничеству с зарубежными партнерами по МКС после 2024 года рассматривались на наблюдательном совете «Роскосмоса» и были направлены президенту России Владимиру Путину и правительству страны.

Ранее Дмитрий Рогозин допустил отделение российского сегмента от МКС и предложил два варианта развития пилотируемой космонавтики. Он также сообщал, что в ближайшее время «Роскосмос» доложит президенту России Владимиру Путину позицию по сотрудничеству на МКС.

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Марина Совина
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