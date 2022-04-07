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Рогозин допустил отделение российского сегмента от МКС

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин допустил отделение от МКС российского сегмента
Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин. Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин допустил отделение российского сегмента от Международной космической станции (МКС) в эфире программы «Линия генерального», который был опубликован в его Telegram-канале.

Рогозин предложил два варианта развития пилотируемой космонавтики. Первый — создание на орбите Российской орбитальной служебной станции. При наклоне 97-98 градусов она позволит осуществлять обзор Земли и пролетать над Арктикой за 1,5 часа. Однако работать на ней долгое время экипаж не сможет.

Согласно второму варианту, появится станция с отделением многоцелевого лабораторного модуля «Наука» и узлового модуля «Причал». Она останется под углом 51,6 градуса, который дает, по мнению Рогозина, «интересный обзор»: Россия при такой позиции не видна, однако можно наблюдать «кишащий и кипящий страстями» регион. «Мы проходим прям над ними. Прилетели, установили что-то новое, подключили, улетели, дальше станция стабилизировалась и ведет целевую работу», — пояснил он.

Ранее Дмитрий Рогозин сообщил, что «Роскосмос» в ближайшее время доведет до российских властей предложения по завершению сотрудничества с США, Канадой, Евросоюзом и Японией по МКС.

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Марина Совина
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