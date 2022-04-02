«Роскосмос» озвучит российским властям предложения по выходу из программы МКС

Рогозин: «Роскосмос» доложит руководству страны предложения по выходу из программы МКС

«Роскосмос» в ближайшее время доведет до российских властей предложения по завершению сотрудничества с США, Канадой, Евросоюзом и Японией по Международной космической станции. Об заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

«Конкретные предложения "Роскосмоса" по срокам завершения сотрудничества в рамках МКС с космическими ведомствами США, Канады, Евросоюза и Японии будут доложены руководству нашей страны в ближайшее время», — пишет Рогозин.

Ранее Рогозин подчеркивал, что восстановление нормальных отношений между партнерами по МКС возможно лишь при полной отмене санкций, которые направлены на блокирование финансово-экономической и производственной деятельности высокотехнологичных российских предприятий.