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Рогозин рассказал про «изъятие из санкций» США

Глава «Роскосмоса» Рогозин исключил отмену санкций против России в космической отрасли

Фото: Roscosmos / Twitter.com / Globallookpress.com

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин исключил отмену введенных США в отношении предприятий российской ракетно-космической отрасли санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

«Санкции никто не отменяет», — сказал руководитель.

В эфире телеканала «Россия 24» гендиректор зачитал письмо главы НАСА Билла Нельсона, который пообещал продолжить взаимодействие с федеральными ведомствами США для обеспечения бесперебойной работы Международной космической станции (МКС). «В каком-то смысле изъятие из санкций», — заявил Рогозин.

По словам главы госкорпорации, «Роскосмос» примет решение о взаимодействии с партнерами по МКС после проведения соответствующего анализа, результаты которого будут переданы руководству России.

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В марте Рогозин заявил, что до 2030 года МКС развалится.

В том же месяце глава госкорпорации сообщил, что «Роскосмос» разослал зарубежным партнерам по МКС письма с предложением проработки «вопроса снятия с наших предприятий незаконных санкций».

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Иван Потапов
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