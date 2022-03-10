Рогозин предрек развал МКС

Рогозин заявил, что МКС до 2030 года развалится

До 2030 года Международная космическая станция (МКС) развалится, предрек генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Заявление главы госкорпорации передает ТАСС.

«Я не считают работу на МКС в нынешних условиях эффективной. Но есть одна проблема: мы еще не развернули Российскую орбитальную служебную станцию, которая будет в несколько раз эффективнее», — добавил менеджер.

Соответствующее мнение Рогозина прозвучало на встрече с депутатами Государственной Думы России от фракции ЛДПР.

В феврале SpaceNews заметило, что американский грузовой космический корабль Cygnus может стать альтернативой российскому «Прогрессу» в случае необходимости коррекции орбиты МКС. Таким образом в издании отреагировали на предупреждение Рогозина о последствиях блокировки Вашингтоном сотрудничества с Москвой по МКС.

