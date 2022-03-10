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Рогозин предрек развал МКС

Рогозин заявил, что МКС до 2030 года развалится

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

До 2030 года Международная космическая станция (МКС) развалится, предрек генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Заявление главы госкорпорации передает ТАСС.

«Я не считают работу на МКС в нынешних условиях эффективной. Но есть одна проблема: мы еще не развернули Российскую орбитальную служебную станцию, которая будет в несколько раз эффективнее», — добавил менеджер.

Соответствующее мнение Рогозина прозвучало на встрече с депутатами Государственной Думы России от фракции ЛДПР.

В феврале SpaceNews заметило, что американский грузовой космический корабль Cygnus может стать альтернативой российскому «Прогрессу» в случае необходимости коррекции орбиты МКС. Таким образом в издании отреагировали на предупреждение Рогозина о последствиях блокировки Вашингтоном сотрудничества с Москвой по МКС.

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Иван Потапов
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