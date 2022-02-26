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В США рассказали об альтернативе российскому «Прогрессу»

SpaceNews: американский корабль Cygnus может стать альтернативой российскому «Прогрессу»

Фото: Bill Ingalls / Reuters

Американский грузовой корабль Cygnus может стать альтернативой российскому «Прогрессу» в случае необходимости коррекции орбиты Международной космической станции (МКС), рассказывает SpaceNews.

Американское издание напоминает, что в настоящее время российский и американский сегменты МКС не могут функционировать независимо друг от друга. Так, двигатели «Прогресса» позволяют проводить коррекцию орбиты, тогда как сегмент США является основным источником электроэнергии на станции.

Издание отмечает, что корабль Cygnus, пристыковавшийся в феврале к МКС, должен в апреле провести испытания по коррекции орбиты станции.

Таким образом в SpaceNews отреагировали на предупреждение гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о последствиях блокировки Вашингтоном сотрудничества с Москвой по МКС. «Если заблокируете сотрудничество с нами, кто спасет МКС от неуправляемого схода с орбиты и падения на территорию США или Европы? Еще есть вариант падения 500-тонной конструкции на Индию и Китай», — написал менеджер в своем Telegram-канале.

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В июле 2018 года НАСА сообщило об успешной коррекции орбиты МКС кораблем Cygnus, в результате которой станция поднялась на 90 метров.

Грузовой корабль Cygnus запускается на ракете Antares с российским двигателем РД-181 на первой ступени.

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Иван Потапов
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